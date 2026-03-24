Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 25 mars 2026

Sipas Paolo Fox, shenja më me fat për këtë ditë është Virgjëresha, e cila shquhet për qartësi mendore dhe aftësinë për të kuptuar me saktësi çfarë funksionon dhe çfarë jo. NOA.AL ju sjellim të 12 shenjat zodiakale nga astrologu italian me zbardhjen nga rds.
DASHI
Të dashur Dashi, sot përballesh me një zgjedhje që kërkon më shumë mendim sesa impuls. Edhe pse për ty është e vështirë të ngadalësosh ritmin, kjo është pikërisht ajo që të nevojitet për të shmangur një gabim të mundshëm. Në punë mund të dalë një situatë që të detyron të rishikosh një vendim të marrë së fundmi. Mos u nxito, por analizo çdo detaj. Në dashuri kërkohet durim: jo gjithçka zgjidhet menjëherë, por një bisedë e hapur dhe e sinqertë mund të përmirësojë shumë gjëra.
DEMI
Të dashur Demi, kjo ditë sjell stabilitet pas disa momenteve të pasigurta që ke kaluar. Ndihesh më i qetë dhe më i sigurt për rrugën që ke zgjedhur. Në punë është momenti të konsolidosh atë që ke nisur, pa shpërndarë energjitë në shumë drejtime. Fokusohu në objektivat kryesore. Në dashuri ndjen nevojën për qetësi dhe për një lidhje më të thellë emocionale. Nuk mjaftohesh më me sipërfaqësoren, por kërkon mirëkuptim të vërtetë.
BINJAKËT
Të dashur Binjakë, ndihesh i ndarë mes dëshirës për të vepruar dhe nevojës për të kuptuar më mirë situatat. Nuk është dita për vendime të nxituara, por për reflektim dhe analizë. Në punë mund të të vijë një propozim interesant, por është e rëndësishme ta vlerësosh me kujdes përpara se të japësh përgjigje. Në dashuri duhet të jesh më i qartë në komunikim, sepse fjalët e paqarta mund të krijojnë keqkuptime.
GAFORRJA
Të dashur Gaforre, kjo është një ditë rikuperimi dhe rritjeje energjie. Pas një periudhe pak më të dobët, fillon të ndihesh më i motivuar dhe gati për të ndërmarrë hapa të rinj. Në punë dikush mund të të besojë më shumë përgjegjësi ose të të japë një mundësi të re. Në dashuri rikthehet pasioni, por duhet të tregohesh i kujdesshëm që të mos imponohesh shumë ndaj partnerit.
LUANI
Të dashur Luanë, je shumë i qartë dhe i fokusuar. Arrin të kuptosh me saktësi çfarë funksionon dhe çfarë duhet ndryshuar në jetën tënde. Në punë është momenti ideal për të rregulluar një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh. Vendimet që merr tani mund të jenë shumë të rëndësishme për të ardhmen. Në dashuri, megjithatë, duhet të shmangësh kritikën e tepërt dhe të pranosh që jo gjithçka duhet të jetë perfekte.
VIRGJËRESHA
Të dashur Virgjëresha, kjo është një ditë që të ndihmon të rikthesh ekuilibrin e brendshëm. Po reflekton më shumë për atë që të bën vërtet mirë dhe po përpiqesh të vendosësh qartësi në jetën tënde. Në punë mund të ndihesh pak i pavendosur, por kjo është vetëm një fazë kalimtare që do të të ndihmojë të marrësh vendime më të mira më vonë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të rikthejë qetësinë dhe të forcojë lidhjen.
PESHORJA
Të dashur Peshore, kjo është një ditë për të rikthyer balancën e brendshme. Po reflektoni më shumë për atë që ju bën vërtet mirë dhe për atë që duhet të lini pas. Në punë mund të ndiheni pak të pasigurt ose të pavendosur, por kjo është vetëm një fazë kalimtare që do të sjellë më shumë qartësi. Në dashuri, një bisedë e sinqertë dhe e qetë mund të rikthejë harmoninë dhe të forcojë lidhjen.
AKREPI
Të dashur Akrepë, të thelluar në mendime dhe veprime pritet të jeni këtë të mërkurë 25 dhe po ashtu, shumë të vendosur. Nuk ju shpëton asnjë detaj dhe kjo ju jep avantazh në situata të ndërlikuara. Në punë kjo aftësi ju ndihmon të merrni vendime të sakta dhe të dalloheni nga të tjerët. Në dashuri emocionet janë të forta dhe intensive: nëse keni diçka për të thënë, është momenti i duhur për ta shprehur hapur.
SHIGJETARI
Të dashur Shigjetarë, ndjeni nevojën për më shumë lehtësi dhe qetësi pas disa ditësh të lodhshme. Kërkoni një ndryshim, qoftë edhe në mënyrën si i shihni gjërat. Në punë mund të lindë një ide interesante, por mos u nxitoni ta realizoni menjëherë, jepini kohë të piqet. Në dashuri gjithçka përmirësohet kur tregoheni spontanë dhe të sinqertë. Gjithashtu, përballeni me një zgjedhje që kërkon më shumë logjikë sesa impuls, ndaj veproni me kujdes.
BRICJAPI
Të dashur Bricjapë, kjo është një ditë konkrete, por edhe e ngarkuar me përgjegjësi. Ju arrini t’i përballoni detyrat me seriozitet dhe disiplinë. Në punë do të shihni rezultate të vogla që konfirmojnë përpjekjet tuaja. Ndiheni më të qëndrueshëm dhe më të sigurt për rrugën që keni nisur. Në dashuri, megjithatë, duhet të tregoni më shumë praninë emocionale dhe të mos mjaftoheni vetëm me faktin që jeni fizikisht aty. Kërkoni qetësi dhe mirëkuptim të vërtetë.
UJORI
Të dashur Ujorë, mendja juaj është plot ide dhe mendime, por jo të gjitha mund të realizohen menjëherë. Është e rëndësishme të vendosni prioritete dhe të përqendroheni te ato që kanë më shumë vlerë. Në punë mund të gjeni një zgjidhje kreative dhe të veçantë për një problem që ju ka shqetësuar. Në dashuri duhet të shmangni distancën emocionale dhe të jeni më të pranishëm.
PESHQIT
Të dashur Peshq, kjo është një ditë e ndjeshme, por pozitive. Jeni më të vetëdijshëm për emocionet tuaja dhe kjo ju ndihmon të bëni zgjedhje më të mira. Në punë një intuitë e fortë mund t’ju çojë drejt një mundësie të vlefshme. Në dashuri ndjeni një butësi dhe sinqeritet që forcon lidhjet dhe krijon më shumë afërsi me personin që keni pranë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
