Emërohet drejtori i ri i OSHEE

Transmetuar më 24-03-2026, 20:09
Është emëruar administratori i ri i OSHEE.
Në këtë detyrë është caktuar Mentor Hima, i cili zëvendëson Enea Karakaçin, i cili u emërua ministër i Energjetikës dhe Infrastrukturës.
Emërimi i Himës raportohet se është bërë ditën e sotme, duke shënuar një ndryshim në drejtimin e një prej institucioneve kyçe në sektorin energjetik në vend.
