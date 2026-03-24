‘Taulant, thirre grupin e PS pa vonesë’! Elisa Spiropali reagon pas deklaratave të Ballës

Elisa Spiropali ka reaguar pas deklaratës së Taulant Ballës, se ndaj Elisa Spiropalit do të merret një vendim, për mungesën në votimin për mandatin e Belinda Ballukut.
“Taulant, e lexova me vonesë një deklaratë tënden publike.
Jam plotësisht dakord. Nëse çështja kërkon konsultim me grupin parlamentar, atëherë është pikërisht ajo që duhet bërë pa vonesë.
Thirre grupin dhe zhvillojmë një diskutim të plotë.
Vendimmarrja kolektive është forca e grupit të PS dhe garancia e legjitimitetit politik.
Çdo qëndrim që del nga një diskutim i hapur, i troçtë dhe i ndërgjegjshëm, meriton respekt, pavarësisht drejtimit që merr.
Rëndësi ka që vendimi të jetë i menduar, i argumentuar dhe në përputhje me përgjegjësinë që kemi përballë publikut”, shkruan Spiropali.
Më herët, Balla u shpreh se për çështjen e mungesës së Spiropalit nuk do të marrë vendim i vetëm, por në konsultim me grupin parlamentar.
