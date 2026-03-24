Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Irani sulmon Izraelin dhe Kuvajtin, pavarësisht deklaratave të Trump për armëpushim
Transmetuar më 24-03-2026, 17:57

24 mars 2026 – Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dronë ndaj Izraelit dhe Kuvajtit, duke përshkallëzuar ndjeshëm situatën e sigurisë në Lindjen e Mesme.

Sipas autoriteteve izraelite, të paktën gjashtë persona janë plagosur në disa zona të Tel Aviv, ndërsa dëmet materiale janë shkaktuar kryesisht nga mbetjet e raketave dhe dronëve të neutralizuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore.

Nga ana tjetër, autoritetet në Kuvajti deklaruan se kërcënimet u neutralizuan në ajër, ndërsa shpërthimet e dëgjuara ishin pasojë e ndërhyrjes së sistemeve mbrojtëse.

Reagimet dhe diplomacia

Pavarësisht deklaratave të ish-presidentit amerikan Donald Trump për mundësi negociatash, Irani ka mohuar çdo kontakt të drejtpërdrejtë me SHBA-në. Megjithatë, raporte të ndryshme sugjerojnë komunikime indirekte përmes ndërmjetësve.

Eksperti i sigurisë Kenneth Pollack deklaroi se nuk ka shenja konkrete për përparim diplomatik, duke theksuar se kushtet e vendosura nga Teherani mbeten të papranueshme për Uashingtonin.

Ndikimi ekonomik

Përshkallëzimi i situatës ka ndikuar menjëherë në tregjet globale të energjisë. Ndërprerjet në Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret kryesore të furnizimit me energji në botë, kanë çuar në rritjen e çmimit të naftës Brent mbi 102 dollarë për fuçi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...