Irani sulmon Izraelin dhe Kuvajtin, pavarësisht deklaratave të Trump për armëpushim

24 mars 2026 – Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dronë ndaj Izraelit dhe Kuvajtit, duke përshkallëzuar ndjeshëm situatën e sigurisë në Lindjen e Mesme.
Sipas autoriteteve izraelite, të paktën gjashtë persona janë plagosur në disa zona të Tel Aviv, ndërsa dëmet materiale janë shkaktuar kryesisht nga mbetjet e raketave dhe dronëve të neutralizuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore.
Nga ana tjetër, autoritetet në Kuvajti deklaruan se kërcënimet u neutralizuan në ajër, ndërsa shpërthimet e dëgjuara ishin pasojë e ndërhyrjes së sistemeve mbrojtëse.
Reagimet dhe diplomacia
Pavarësisht deklaratave të ish-presidentit amerikan Donald Trump për mundësi negociatash, Irani ka mohuar çdo kontakt të drejtpërdrejtë me SHBA-në. Megjithatë, raporte të ndryshme sugjerojnë komunikime indirekte përmes ndërmjetësve.
Eksperti i sigurisë Kenneth Pollack deklaroi se nuk ka shenja konkrete për përparim diplomatik, duke theksuar se kushtet e vendosura nga Teherani mbeten të papranueshme për Uashingtonin.
Ndikimi ekonomik
Përshkallëzimi i situatës ka ndikuar menjëherë në tregjet globale të energjisë. Ndërprerjet në Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret kryesore të furnizimit me energji në botë, kanë çuar në rritjen e çmimit të naftës Brent mbi 102 dollarë për fuçi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd