Del foto e çiftit që tronditi Roskovecin: Prindërit e 7 fëmijëve kishin pasur konflikte edhe më herët

Në foto janë Shefit Rrapaj dhe Dashuri Rrapaj që humbën jetën sot në fshatin Kuman, në Roskovec.
Sipas informacioneve paraprake, Shefit Rrapaj, rreth 80 vjeç, dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri tip pushkë bashkëshorten e tij, Dashuri Rrapaj, rreth 75 vjeçe, brenda banesës së tyre. Më pas, ai dyshohet se ka qëlluar edhe veten.
Çifti kishte rreth 20 vite që jetonte në fshatin Kuman, pasi ishte zhvendosur nga Levani i Beratit. Ata ishin prindër të 7 fëmijëve, 3 vajza dhe 4 djem, shumica e të cilëve jetojnë jashtë vendit.
Vetëm njëri prej djemve banonte me ta dhe është shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshminë lidhur me ngjarjen.
Raportohet se në familje kanë ekzistuar konflikte të vazhdueshme ndër vite. Madje, vetëm katër ditë më parë, policia kishte ndërhyrë në banesën e tyre për të sqaruar mosmarrëveshjet mes çiftit.
Gjithashtu, mësohet se rreth 10 vite më parë, i moshuari kishte tentuar t’i jepte fund jetës me armë zjarri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd