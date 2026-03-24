Roli vendimtar i Gjeneratës Z në ‘fundosjen’ e Melonit në referendumin në Itali

Itali – Referendumi i fundit në vend ka nxjerrë në pah një mobilizim të lartë të të rinjve, duke ndikuar ndjeshëm në rezultatin përfundimtar dhe duke përbërë një sfidë për qeverinë e Giorgia Meloni.
Sipas të dhënave, pjesëmarrja e përgjithshme në votim arriti në 58.9%, ndërsa tek të rinjtë e moshës 18–28 vjeç (Gjenerata Z) ajo ishte dukshëm më e lartë, në rreth 67%. Brenda këtij grupi, shumica prej 58.5% votuan kundër (“Jo”) ndryshimeve të propozuara.
Analizat tregojnë se vota “Jo” ishte më e theksuar tek shtresat më të arsimuara dhe qytetarët me nivel më të lartë ekonomik, ndërsa mbështetja për “Po” rezultoi më e shpërndarë dhe më e pranishme tek kategori si amviset apo grupet me arsim më të ulët.
Pjesëmarrja e lartë, veçanërisht mes të rinjve, lidhet me politizimin e fortë të referendumit. Sipas vlerësimeve, votuesit janë orientuar më shumë nga pasojat politike të reformës sesa nga përmbajtja teknike e saj.
Të dhënat sipas grupmoshave tregojnë se:
pjesëmarrja më e lartë ishte tek studentët dhe të rinjtë më e ulëta tek të moshuarit dhe grupet ekonomikisht të pakënaqura
Ndërkohë, Gjenerata Y (29–44 vjeç) shënoi nivelin më të lartë të abstensionit, me rreth 47.5% që nuk morën pjesë në votim.
Nga pikëpamja politike, mobilizimi më i madh u vu re në skajet e spektrit politik, ndërsa qendra rezultoi më pak aktive. Brenda forcave të ndryshme politike u evidentuan edhe ndarje në qëndrime lidhur me votën.
Sipas analizave mediatike italiane, rezultati i referendumit përbën një sinjal kritik për qeverinë e Giorgia Meloni, në një periudhë të shoqëruar me sfida ekonomike dhe tensione ndërkombëtare.
