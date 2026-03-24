Policia jep detaje për ngjarjen e rëndë në Roskovec: 80-vjeçari vrau me pushkë gruan 75 vjeçe e më pas veten. Emrat

Policia e Fierit ka dhënë detaje për ngjarjen e rëndë në fshatin Kuman të Roskovecit.
Sipas policisë, rreth orës 14:30, Shefit Rrapaj, rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri (pushkë), në banesë, bashkëshorten e tij, Dashuri Rrapaj rreth 75 vjeçe, dhe më pas ka vrarë veten.
Fier/ Informacion paraprak
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.
