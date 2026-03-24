Policia jep detaje për ngjarjen e rëndë në Roskovec: 80-vjeçari vrau me pushkë gruan 75 vjeçe e më pas veten. Emrat
Transmetuar më 24-03-2026, 15:45

Policia e Fierit ka dhënë detaje për ngjarjen e rëndë në fshatin Kuman të Roskovecit.

Sipas policisë, rreth orës 14:30, Shefit Rrapaj, rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri (pushkë), në banesë, bashkëshorten e tij, Dashuri Rrapaj rreth 75 vjeçe, dhe më pas ka vrarë veten.

Fier/ Informacion paraprak

Rreth orës 14:30, shtetasi Sh. Rr., rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri (pushkë), në banesë, bashkëshorten e tij, shtetasen D. Rr., rreth 75 vjeçe, dhe më pas ka vrarë veten.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

