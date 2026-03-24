Frikë në Vlorë, shfaqet sërish peshku helmues ‘Qyle’

Vlorë, 24 mars 2026 – Një rast i ri i një peshku të konsideruar helmues është konfirmuar në bregdetin shqiptar, duke ngritur shqetësim te peshkatarët dhe pushuesit.
Sipas specialistëve, bëhet fjalë për të ashtuquajturin “peshku Qyle”, një specie e rrezikshme që është evidentuar për herë të dytë në ujërat shqiptare.
Profesori Rigers Bakiu ka bërë të ditur se prania e këtij lloji në detin shqiptar po përsëritet, gjë që sipas tij mund të tregojë një përhapje graduale të specieve jo-native në zonë.
Ekspertët paralajmërojnë se rreziku nuk lidhet vetëm me konsumimin e peshkut, por edhe me kontaktin fizik, për shkak të toksinave që ai mund të lëshojë, të cilat mund të shkaktojnë probleme shëndetësore.
Autoritetet dhe specialistët u bëjnë thirrje qytetarëve dhe peshkatarëve që të shmangin çdo kontakt me këtë specie dhe të raportojnë raste të ngjashme.
