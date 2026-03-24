Anija largohet pa leje nga Porti i Durrësit, nisin hetimet

Durrës, 24 mars 2026 – Autoritetet shqiptare kanë nisur hetimet pas një incidenti në Portin e Durrësit, ku një anije tregtare dyshohet se është larguar pa përfunduar procedurat ligjore të daljes.
Sipas Policisë Kufitare dhe DVKM Durrës, është referuar në Prokurori rasti ndaj një kapiteni shtetas turk, i dyshuar për veprën penale “kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror”.
Hetimet paraprake tregojnë se anija me flamur panamez “Stefany” dyshohet se është larguar nga porti pa njoftuar autoritetet përkatëse dhe pa përfunduar procedurat standarde portuale.
Gjithashtu, gjatë verifikimeve të ngarkesës në Porto Romano është konstatuar një mospërputhje në sasinë e deklaruar të mallrave, konkretisht një mungesë prej rreth 70 tonësh superfosfat rifuxho, pas shkarkimit të rreth 3300 tonëve.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të verifikuar nëse ka shkelje të tjera ligjore të lidhura me rastin.
