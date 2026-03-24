Ministri italian i Drejtësisë merr përgjegjësinë politike për humbjen në referendum

Carlo Nordio, Ministri i Drejtësisë në Itali, ka komentuar humbjen e reformës së propozuar të drejtësisë në referendumin e djeshëm, ku qytetarët italianë e rrëzuan nismën.
“Unë marr përgjegjësinë politike për humbjen në këtë referendum. Nëse ka pasur probleme komunikimi, ato janë edhe të miat. Reforma e propozuar mban emrin tim dhe nuk mund ta mohoj atë,” deklaroi Nordio.
Ai shtoi se nuk pret hakmarrje nga sistemi gjyqësor: “Ishte një reformë në të cilën besova dhe për të cilën dhashë gjithçka nga vetja. Nuk e konsideroj këtë një humbje personale dhe natyrisht i përulem vullnetit të popullit sovran. Nuk kam ndërmend të jap dorëheqjen, kam shumë punë për të bërë.”
Sipas Nordio, pas rrëzimit të referendumit, veprimtaria e gjyqtarëve mund të kufizojë marrjen e nismave politike dhe parlamentare, veçanërisht në fusha si migracioni.
Ministri i Drejtësisë theksoi gjithashtu se brenda një viti, kur të mbushë 80 vjeç, ka planifikuar të kthehet tek hobet dhe interesat e tij shkencore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd