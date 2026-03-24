Sali Berisha paralajmëron protesta të reja, bën thirrje për pjesëmarrje masive në sheshe

Tiranë, 24 mars 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se protestat e opozitës do të vijojnë, duke bërë thirrje për mobilizim qytetar në tubimet e ardhshme.
Gjatë një konference për mediat, Berisha u shpreh se qytetarët shqiptarë, sipas tij, nuk do të pranojnë nënshtrimin apo kontrollin e vullnetit dhe dinjitetit të tyre, duke theksuar nevojën për vazhdimin e protestave kundër qeverisë.
Ai u bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në mënyrë masive në protesta, të cilat opozita i konsideron si shprehje të pakënaqësisë ndaj qeverisjes dhe abuzimeve të pretenduara.
Berisha gjithashtu iu referua protestës së 22 marsit, duke deklaruar se ajo ka pasur jehonë ndërkombëtare dhe është pasqyruar nga media të huaja, ndërsa theksoi vendosmërinë e opozitës për të vijuar aksionin politik në rrugë.
Deri tani, opozita nuk ka bërë të ditur një datë konkrete për protestën e radhës, por është paralajmëruar se ajo do të organizohet së shpejti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd