Udhëzime për tifozët shqiptarë në ndeshjen Poloni – Shqipëri në Varshavë

Varshavë, 26 mars 2026 – Federata Polake e Futbollit ka përcjellë një sërë udhëzimesh për tifozët shqiptarë që do të ndjekin ndeshjen ndaj Polonisë, e cila do të zhvillohet në stadiumin PGE Narodowy, në orën 20:45.
Qëllimi i këtyre masave është garantimi i një organizimi të rregullt dhe sigurie të shtuar për tifozët vizitorë.
Organizimi dhe hyrja në stadium
Dyert e stadiumit hapen në 18:45, ndërsa ndeshja nis në 20:45. Tifozët këshillohen të mbërrijnë herët për të shmangur radhët. Hyrja për tifozët shqiptarë është Gate 10, ndërsa hyrja për personat me aftësi të kufizuara është Gate 1. Pas kontrollit të parë, tifozët duhet të ndjekin sektorin përkatës sipas biletës.
Transporti dhe lëvizja në qytet
Stadiumi ndodhet rreth 3.2 km nga qendra e Varshavë. Rekomandohet përdorimi i transportit publik (metro, autobus, tramvaj, tren urban). Bileta e ndeshjes shërben si transport publik falas nga ora 06:00 deri në 01:00.
Rregullat e sigurisë
Çdo tifoz duhet të ketë biletë të vlefshme dhe dokument identifikimi. Kontrollet e sigurisë janë të detyrueshme për të gjithë. Nuk lejohet rikthimi në stadium pasi të dilni prej tij.
Objekte të ndaluara përfshijnë:
mjete piroteknike, flakadanë dhe tymuese; alkool dhe substanca narkotike; objekte qelqi, çanta të mëdha dhe pajisje zhurmuese; materiale raciste, politike ose propagandistike; dronë, lazer dhe kamera profesionale.
Parkimi dhe shërbimet
Parkimi për tifozët shqiptarë është i dedikuar pranë stadiumit. Automjetet duhet të kenë të afishuar një fletë “A” në xham. Në stadium ofrohen ushqime dhe pije joalkoolike, me pagesa kryesisht me kartë.
Pas ndeshjes dhe këshilla sigurie
Tifozët mund të mbahen në stadium për 10–20 minuta pas përfundimit të ndeshjes për arsye sigurie. Autoritetet paralajmërojnë për rrezik të mundshëm përplasjeje mes tifozëve, ndaj rekomandohet: lëvizja në grupe; shmangia e zonave të izoluara; ndjekja e udhëzimeve të policisë dhe organizatorëve.
Rregullat ligjore në Poloni
Konsumi i alkoolit në vende publike është i ndaluar (jashtë zonave të licencuara). Ndalohet përdorimi i mjeteve piroteknike dhe materialeve të rrezikshme. Shkeljet mund të dënohen me gjobë ose deri në disa vite burg. Ndalohet përdorimi i simboleve që nxisin urrejtje apo ideologji totalitare.
Këto masa synojnë të garantojnë një mbarëvajtje të sigurt të ndeshjes dhe një përvojë të organizuar për tifozët shqiptarë që do të udhëtojnë drejt Varshavë.
