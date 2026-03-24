Ofroi garanci pasurore 50 mijë Euro, GJKKO rrëzon kërkesën. Ilir Meta mbetet në burg
Transmetuar më 24-03-2026, 12:28

Tiranë, 24 mars 2026 – GJKKO ka refuzuar kërkesën e ish-Presidentit Ilir Meta për zëvendësimin e masës së sigurisë.

Seanca gjyqësore u zhvillua gjatë ditës së sotme dhe, pas shqyrtimit të kërkesës, trupi gjykues u tërhoq për vendim, duke vendosur rrëzimin e saj.

Sipas raportimeve, në kërkesë ishte përfshirë edhe një garanci pasurore prej 50 mijë eurosh, si alternativë për lehtësimin e masës së sigurisë.

Vendimi

Me këtë vendim, gjykata ka lënë në fuqi masën aktuale, duke bërë që Ilir Meta të vijojë të qëndrojë në paraburgim.

Deri në këtë fazë, nuk janë bërë publike arsyet e detajuara të vendimit nga gjykata.

