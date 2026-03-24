Greqia njofton subvencione për karburantet dhe plehrat bujqësore

Athinë – Qeveria e Greqia ka shpallur një paketë masash financiare për të përballuar ndikimin e rritjes së çmimeve të energjisë, të lidhura me zhvillimet e fundit gjeopolitike.
Kryeministri Kyriakos Mitsotakis njoftoi një paketë subvencionesh me vlerë rreth 300 milionë euro, e cila synon të lehtësojë barrën ekonomike për qytetarët dhe sektorin bujqësor.
Subvencione për karburantet dhe bujqësinë
Sipas planit të qeverisë, gjatë muajve prill dhe maj do të aplikohen masa mbështetëse për:
karburantet e automjeteve; transportin detar; plehrat kimike për bujqësinë.
Subvencioni për karburantin pritet të arrijë deri në 36 cent për litër benzinë, ndërsa fermerët do të përfitojnë mbështetje deri në 15% të kostos së plehrave kimike.
Masa për stabilizimin e tregut
Paralelisht, autoritetet greke kanë vendosur edhe kufizime mbi çmimet dhe marzhet e fitimit për karburantet, me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe spekulimeve në treg.
Konteksti ekonomik
Rritja e çmimeve të energjisë është ndikuar nga tensionet ndërkombëtare, duke reflektuar kosto më të larta në tregun e brendshëm. Masat synojnë të zbusin efektet e kësaj krize, të mbrojnë konsumatorët dhe të ruajnë stabilitetin ekonomik në vend.
