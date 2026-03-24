Zhaklin Lekatari bën thirrje të fortë për Selin. Ndërsa Rogertin denoncojeni në Prokurori!

Tiranë – Një situatë e diskutueshme brenda spektaklit Big Brother VIP Albania ka nxitur reagime publike, pas një deklarate të bërë nga gazetarja Zhaklin Lekatari.
Në një reagim publik, Lekatari ka publikuar pamje që, sipas saj, paraqesin një rast të sjelljes së papërshtatshme, duke bërë thirrje që rasti të trajtohet me seriozitet dhe të shqyrtohet nga autoritetet përkatëse.
Deklarata e saj ka gjeneruar reagime të menjëhershme në publik dhe në rrjetet sociale, ndërsa familjarët e njërit prej personave të përfshirë kanë kundërshtuar këtë interpretim. Ata kanë theksuar se situata është keqkuptuar dhe kanë bërë thirrje për kujdes në gjykime, duke kërkuar që ngjarja të analizohet në kontekst të plotë.
Ndërkohë, debati është zgjeruar edhe më tej pas komenteve të opinionistit Arbër Hajdari, të cilat kanë sjellë reagim nga familjarët e një tjetër konkurrenteje të përmendur, të cilët kanë shprehur kundërshti ndaj vlerësimeve të tij.
Deri tani nuk ka një qëndrim zyrtar nga produksioni i spektaklit lidhur me incidentin, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të ketë një shqyrtim formal të rastit.
