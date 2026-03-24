Rezervat e arit të Banka e Shqipërisë arrijnë nivel rekord, pranë 500 milionë eurove

Tiranë, 23 mars 2026 – Vlera e rezervave të arit të mbajtura nga Banka e Shqipërisë ka arritur nivelet më të larta historike, e nxitur kryesisht nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, por edhe nga shtimi i sasisë së këtij aktivi në portofol.
Sipas të dhënave zyrtare, në fund të janarit 2026, vlera e arit në rezervën valutore të vendit arriti në rreth 498 milionë euro, duke shënuar një rritje mbi 70% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Rritet pesha e arit në rezervë
Pesha e arit në rezervën valutore ka arritur në 6.8%, nga 4.65% një vit më parë, duke shënuar gjithashtu një nivel rekord. Ari mbetet i vetmi aset fizik në strukturën e rezervës, e cila dominohet nga monedha të huaja dhe tituj borxhi të emetuara në këto valuta.
Ndikimi i çmimeve globale
Rritja e vlerës së rezervës është ndikuar ndjeshëm nga ecuria e çmimeve ndërkombëtare të arit. Aktualisht, ari tregtohet pranë nivelit të 5,000 dollarëve për onz, me një rritje vjetore prej rreth 65% në dollarë dhe 57% në euro.
Ky trend lidhet me pasiguritë gjeopolitike, veçanërisht tensionet në Lindjen e Mesme, si dhe me rritjen e kërkesës globale. Në periudha pasigurie, ari konsiderohet një aset i sigurt, çka shton interesin e investitorëve dhe bankave qendrore. Strategjia e Bankës së Shqipërisë
Sipas Marian Gjermeni, qasja e ndjekur nga banka është në linjë me trendin ndërkombëtar, ku shumë banka qendrore kanë rritur ekspozimin ndaj arit, veçanërisht në vendet me ekonomi në zhvillim.
Ai thekson se Banka e Shqipërisë ka rritur sasinë e arit në rezervë gjatë vitit të fundit dhe se kjo strategji mund të vijojë edhe në të ardhmen, në varësi të kushteve të tregut dhe analizave të brendshme.
Rezerva valutore në rritje
Në tërësi, rezerva valutore e vendit ka shënuar rritje të qëndrueshme. Në janar 2026, ajo arriti në 7.33 miliardë euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë, me një rritje prej 16.6% në baza vjetore.
Rritja është mbështetur si nga blerjet e valutës nga banka qendrore, ashtu edhe nga rritja e vlerës së aseteve në portofol, përfshirë arin.
