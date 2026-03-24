Edi Rama zhvillon takim me ministra dhe drejtues të sigurisë në “Vilën 30”

Tiranë, 24 mars 2026 – Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në ambientet e të ashtuquajturës “Vila 30”, ku kanë marrë pjesë disa ministra dhe drejtues institucionesh të sigurisë.
Sipas burimeve, në takim ishin të pranishëm ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, ministri i Drejtësisë Toni Gogu dhe ministri Ervin Demo. Gjithashtu, pjesë e mbledhjes kanë qenë edhe drejtori i komanduar i Policisë së Shtetit Sokol Bizhga, si dhe drejtori i kompanisë Illyrian Guard, Florenc Spaho.
Në takim kanë marrë pjesë edhe zëvendësministrat e Brendshëm Xhemal Qefalia, Silva Caka dhe Anisa Ruseti.
Sipas informacioneve paraprake, ministri i Brendshëm Lamallari ka qenë i pari që ka mbërritur në takim, duke zhvilluar fillimisht një bisedë kokë më kokë me kryeministrin Rama. Takimi mes tyre ka nisur rreth orës 09:00 dhe ka zgjatur mbi një orë.
Më pas, në ambientet e “Vilës 30” është parë të hyjë edhe ministri i Drejtësisë Gogu, ndërsa pjesëmarrja e disa drejtuesve të sigurisë ka rritur interesin mbi temat e diskutuara.
Deri në këtë fazë nuk ka një njoftim zyrtar mbi axhendën e takimit, ndërsa mbetet e paqartë nëse ai lidhet me zhvillime konkrete në fushën e sigurisë apo përbën një mbledhje të zakonshme institucionale.
