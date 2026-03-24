Dështon tentativa e parë/ Qeveria rishikon çmimet e referencës për pasuritë e paluajtshme, shtyhen afatet për draftin e ri

Tiranë, 24 mars 2026 – Qeveria ka vendosur të rishikojë sërish çmimet referencë të banesave në të gjithë vendin, pas dështimit për miratimin e draftit të prezantuar në konsultim publik në korrik 2025.
Sipas një urdhri të Kryeministrit, është riaktivizuar grupi ndërinstitucional i punës për përcaktimin e vlerave mesatare për metër katror, me disa ndryshime në përbërje dhe metodologji. Vendimi parashikon gjithashtu shtyrjen e afateve për përfundimin e analizës së tregut.
Procesi i mëparshëm i rishikimit nuk u finalizua, ndërsa drafti i vitit 2025 hasi kritika nga aktorë të tregut për mungesë transparence dhe mospërputhje me çmimet reale në disa zona.
Metodologjia dhe ndryshimet e reja
Rishikimi i ri synon të mbështetet në një bazë më të gjerë të dhënash dhe të reflektojë më mirë dinamikat e tregut imobiliar. Grupi i punës pritet të marrë në konsideratë:
të dhënat kadastrale mbi transaksionet e shitblerjes; strukturën urbane dhe ndarjen sipas zonave të përdorimit; analizën krahasuese të çmimeve sipas zonave dhe nënzonave kadastrale; kontratat reale të shitblerjes të administruara nga institucionet shtetërore; informacionin e ofruar nga aktorët e tregut dhe palët e interesuara.
Dokumenti parashikon gjithashtu përfshirjen e ekspertëve të jashtëm nga fusha e pasurive të paluajtshme, ndërtimit dhe vlerësimit të pronave, me qëllim rritjen e saktësisë dhe besueshmërisë së procesit.
Afatet dhe pritshmëritë
Afati i ri për dorëzimin e rezultateve është caktuar data 20 prill 2026, duke zëvendësuar afatin e mëparshëm të marsit 2025. Shtyrja sinjalizon përpjekje për një analizë më të thelluar, në përgjigje të kritikave të mëparshme.
Ndikimi i pritshëm
Përditësimi i çmimeve referencë pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në:
taksimin e pasurive të paluajtshme; vlerësimin fiskal të pronave; mënyrën e deklarimit të transaksioneve të shitblerjes.
Drafti i vitit 2025 synonte afrimin e çmimeve referencë me nivelet reale të tregut në të gjitha qarqet, por nuk u miratua për shkak të kundërshtimeve nga ekspertë dhe përfaqësues të sektorit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd