Lezhë: Shpallet në kërkim një 52-vjeçar i dyshuar për marrëdhënie seksuale pa pëlqim
Transmetuar më 24-03-2026, 10:57

Lezhë, 24 mars 2026 – Policia e Lezhës ka shpallur në kërkim një shtetas 52-vjeçar, i dyshuar për kryerjen e një marrëdhënieje seksuale pa pëlqimin e një gruaje.

Sipas njoftimit zyrtar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedurat për kapjen e shtetasit me inicialet P. M.

Autoritetet bëjnë me dije se hetimet janë në vijim, ndërsa vijon puna për lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarit.

Policia nuk ka dhënë detaje të mëtejshme mbi rrethanat e ngjarjes, për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe për të ruajtur integritetin e hetimit.

