The Telegraph: Si po përpiqen disa trafikantë shqiptarë të shmangin dëbimin nga Britania

Një artikull i publikuar nga The Telegraph trajton një fenomen që, sipas medias britanike, po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë në Mbretërinë e Bashkuar. Bëhet fjalë për raste ku disa shtetas shqiptarë të përfshirë në trafik droge pretendojnë se janë viktima të “skllavërisë moderne”, në përpjekje për të shmangur dëbimin.
Sipas raportimit, këta persona kanë paraqitur ankesa në gjykatat e emigracionit, duke argumentuar se janë detyruar nga grupe kriminale të kryejnë veprat penale dhe se kthimi në Shqipëri do t’i ekspozonte ndaj rrezikut.
Vendimet e fundit në gjykata
Në dy rastet më të fundit, gjykatat e larta të emigracionit kanë vendosur rihapjen e çështjeve, pasi janë konstatuar gabime ligjore në vendimet e mëparshme. Për pasojë, individët në fjalë kanë arritur të qëndrojnë përkohësisht në Britani deri në një shqyrtim të ri.
Ndërkohë, ministrja britanike e Brendshme, Shabana Mahmood, ka paralajmëruar një valë dëbimesh për mijëra emigrantë të paligjshëm dhe persona me precedentë penalë, përpara se ata të mund të përdorin argumente që lidhen me të drejtat e njeriut për të penguar largimin nga vendi.
Shqipëria në listën e vendeve “të sigurta”
Autoritetet britanike kanë përfshirë Shqipërinë mes 25 vendeve që konsiderohen “të sigurta”, drejt të cilave synohet kthimi i përshpejtuar i azilkërkuesve të refuzuar dhe i personave të dënuar për vepra penale.
Paralelisht, qeveria britanike po shqyrton ndryshime në ligjet për skllavërinë moderne, me synimin për të kufizuar pretendimet e paraqitura në momentet e fundit. Sipas planit, kërkesa të tilla do të duhet të depozitohen menjëherë pas mbërritjes në Britani.
Të dhënat dhe rastet konkrete
Të dhënat tregojnë se shqiptarët renditen si kombësia e katërt më e shpeshtë që deklarojnë se janë viktima të skllavërisë moderne, me rreth 2 mijë raste të regjistruara gjatë vitit të kaluar. Para tyre renditen shtetasit britanikë, eritreanët dhe vietnamezët.
Dokumentet gjyqësore përmendin rastin e një 30-vjeçari shqiptar, i cili shmangu përkohësisht dëbimin pasi pretendoi se ishte trafikuar. Ai ishte larguar nga Shqipëria në vitin 2014 dhe kishte qëndruar në Francë dhe Belgjikë, ku, sipas dëshmisë së tij, kishte punuar për një grup kriminal përpara se të dërgohej në Britani për kultivimin e kanabisit.
Pas arrestimit, ai deklaroi se kishte vepruar nën detyrim dhe se rrezikonte jetën në rast kthimi në Shqipëri, për shkak të borxheve ndaj personave që e kishin trafikuar. Fillimisht, kërkesa e tij për azil u refuzua, por më pas apelimi u pranua, pasi gjykata vlerësoi se pretendimet nuk ishin shqyrtuar në mënyrë të plotë.
Në një tjetër rast, një shtetas shqiptar, i cili kishte hyrë në Britani në moshën 17-vjeçare, u dënua me 40 muaj burg për disa vepra penale, përfshirë posedimin e kokainës me qëllim shpërndarjen dhe përdorimin e dokumenteve false. Edhe ai pretendoi se ishte viktimë e skllavërisë moderne dhe se rrezikonte hakmarrje në rast kthimi në Shqipëri. Edhe pse kërkesat e tij u refuzuan fillimisht, çështja u rikthye për rishqyrtim për shkak të gabimeve procedurale.
Debati mbi ligjet
Sipas The Telegraph, raste të tilla kanë nxitur debat në Mbretërinë e Bashkuar mbi mënyrën se si interpretohen dhe zbatohen ligjet për të drejtat e njeriut dhe skllavërinë moderne. Në disa raste, këto mekanizma ligjorë thuhet se kanë ndikuar në zvarritjen e procedurave të dëbimit.
