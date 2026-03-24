‘Është vetëm çështje kohe’! Arabia Saudite dhe Emiratet drejt përfshirjes në konflikt me Iranin?

Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme sugjerojnë një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve, teksa Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe mund të jenë pranë përfshirjes së drejtpërdrejtë në një konflikt me Iranin.
Sipas raportimit të The Wall Street Journal, të dyja vendet kanë ashpërsuar qëndrimin e tyre pas sulmeve të përsëritura ndaj infrastrukturës së tyre energjetike, të cilat dyshohet se lidhen me Iranin dhe kanë ndikuar ndjeshëm në ekonomitë përkatëse.
Burime të njohura me situatën, të cituara nga media amerikane, bëjnë të ditur se Arabia Saudite ka pranuar së fundmi t’u lejojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdorimin e një baze ajrore në pjesën perëndimore të vendit.
Sipas të njëjtave burime, princi i kurorës saudite, Mohammed bin Salman, është pranë marrjes së një vendimi për t’u bashkuar me sulmet. Një prej burimeve është shprehur se kjo është “vetëm çështje kohe”.
Këto zhvillime sinjalizojnë një rritje të rrezikut për përshkallëzim të konfliktit në rajon, me pasoja të mundshme për sigurinë ndërkombëtare dhe tregjet globale të energjisë.
