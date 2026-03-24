Ngjarje e tmerrshme në Tiranë, një person i djegur në makinë. Dyshimet e policisë janë shokuese

Në gjendje kritike për jetën është një burrë në Tiranë, pasi u gjet i djegur në gradë ekstreme.
Burri është M.S., 50 vjeç, banor i Tiranës, raporton noa.al duke cituar policinë e kryeqytetit.
Ditën e djeshme, ai është gjetur në rrugën “Myslym Keta”, në gjendje serioze, pasi dyshohet se është vetëdjegur me benzinë, brenda automjetit të tij.
Policia tha se 50 vjeçari u dërgua dhe ndodhet në spital, në gjendje të rëndë shëndetësore.
Aktualisht po punohet për sqarimin e rrethanave të rastit të rëndë. /noa.al
