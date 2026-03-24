Aksident në aksin Lezhë–Shkodër, përplasen dy automjete në Balldren

Transmetuar më 24-03-2026, 08:55
Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Lezhë–Shkodër, në kryqëzimin e Balldrenit.
Sipas informacioneve paraprake, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
