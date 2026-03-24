‘Lajmet e rreme të Trampit për gjoja negociata, një skemë manipulimi për tregjet financiare dhe të naftës’, thotë kreu i Parlamentit iranian

‘Lajmet e rreme të Trampit për gjoja negociata, janë thjeshtë një skemë manipulimi për tregjet financiare dhe të naftës’, deklaroi Muhamed Bagher Ghalibaf, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit.
Agjencia iraniane e lajmeve ParsToday, tha sot se kreu i Parlamentit të Iranit reagoi ndaj atij që e quajti pretendim i rremë i presidentit amerikan Trump për negociatat me Iranin.
Ghalibaf tha në X se "populli ynë kërkon ndëshkim të plotë të agresorëve deri në pendim" dhe vazhdoi:
"Të gjithë zyrtarët iranianë qëndrojnë fuqishëm pas udhëheqësit dhe popullit të tyre derisa të arrihet ky qëllim”.
Duke theksuar se nuk janë zhvilluar kurrfarë negociatash me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ghalibaf tha: "Lajmet e rreme përdoren për të manipuluar tregjet financiare dhe të naftës dhe për t’i shpëtuar moçalit në të cilin janë bllokuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit”.
Më herët Trump njoftoi se kishte vendosur një armëpushim pesë ditor duke ndalur bombardimet e centraleve energjetike në Iran, pasi, siç tha ai, me ndërmjetësimin e Turqisë ishte rënë dakord me qëllim që të marrë zgjidhje çështja e hapjes së ngushticës së Hormuzit që kontrollohet nga Irani.
Menjëherë pas kësaj deklarate tregjet financiare reaguan dhe pësuan rritje pozitive ndërsa çmimi i naftës ra ndjeshëm.
