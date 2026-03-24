Tragjike! Futbollisti 18-vjeçar ndërron jetë në fushë

Kolumbi – Futbolli kolumbian është në zi pas ndarjes nga jeta të Santiago Castrillón, një futbollist i ri dhe premtues. Sulmuesi 18-vjeçar u rrëzua në fushë gjatë ndeshjes mes Millonarios dhe Independiente Santa Fe, e vlefshme për kampionatin kombëtar të moshave nën 20 vjeç.
Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme mjekësore, përpjekjet për ta shpëtuar rezultuan të pasuksesshme. Lojtari, i lindur në vitin 2007, ndërroi jetë në spital të dielën.
Klubi Millonarios reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen: “Sot, futbolli ndalet. Zemra blu është e thyer.”
Në një mesazh të ndjerë, klubi shtoi: “Sot, dhimbja na pushton, na mbush me pafuqi dhe trishtim. Me hidhërim të thellë, i themi lamtumirën numrit tonë 10, shokut tonë të skuadrës, mikut tonë. Santiago nuk luajti vetëm futboll; ai e jetoi, e ndjeu dhe e ndau me një buzëqeshje që ka mbetur e skalitur në të gjitha kujtimet tona.”
Ngjarja ka tronditur komunitetin sportiv në Kolumbi, ndërsa mesazhet e ngushëllimit kanë vërshuar nga klube, sportistë dhe tifozë.
Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026
