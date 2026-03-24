Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 24 mars 2026

Lexo horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë sugjerojnë yjet për çdo shenjë të zodiakut. Parashikimet për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
DASHI
Ju nuk jeni në fazën e zakonshme të nisjes me vrull, por në një periudhë më strategjike. Dhe kjo, çuditërisht, është një avantazh. Keni përpara një situatë që kërkon qartësi mendore më shumë sesa forcë. Në punë mund të kuptoni se pritja ju ndihmon të lexoni më mirë veprimet e të tjerëve. Në dashuri, shfaqet nevoja për qartësi: nuk është momenti të shmangni një bisedë, por ta përballoni me maturi.
DEMI
Kjo është një ditë që ju rikthen me këmbë në tokë, por në kuptimin pozitiv. Po ndërtoni diçka me durim dhe sot vijnë sinjale të vogla që ju tregojnë se jeni në rrugën e duhur. Në punë është momenti për të konsoliduar, jo për të bërë ndryshime të mëdha. Në dashuri kërkoni stabilitet më të thellë: doni të ndiheni të sigurt dhe të kuptuar emocionalisht.
BINJAKËT
Të dashur Binjakë, mendja juaj është e ndarë mes shumë mendimeve. Nuk është konfuzion, por një proces përpunimi. Po bashkoni informacione, emocione dhe intuita. Në punë mund të merrni një propozim interesant, por ende jo të qartë. Në dashuri rrezikoni të thoni shumë ose shumë pak: gjeni ekuilibrin.
GAFORRJA
Të dashur Gaforre, jeni shumë të ndjeshëm ndaj asaj që ndodh përreth. Ndjeni ndryshimet para se ato të ndodhin. Kjo është një dhuratë, por edhe një burim shqetësimi. Në punë duhet të mos ndikoheni shumë nga ambienti. Në dashuri është një ditë intensive: një fjalë ose një gjest mund t’ju prekë thellë.
LUANI
Të dashur Luanë, nuk keni nevojë të provoni asgjë dhe pikërisht për këtë jeni më të fortë. Është një siguri më e qetë, por më e vërtetë. Në punë dikush mund të kërkojë mendimin ose mbështetjen tuaj. Në dashuri hapet një fazë më e sinqertë: më pak paraqitje, më shumë përmbajtje.
VIRGJËRESHA
Të dashur Virgjëresha, kjo është një ditë e dobishme për të vendosur rregull, sidomos brenda vetes. Ka mendime që duhen sistemuar dhe vendime që duhen marrë me qetësi. Në punë arrini të qartësoni një situatë të ndërlikuar. Në dashuri mos analizoni gjithçka: lini vend edhe për spontanitet.
PESHORJA
Të dashur Peshore, jeni në një fazë balancimi. Po kuptoni më mirë çfarë doni dhe çfarë ju rëndon. Kjo mund t’ju çojë në vendime më të qarta se zakonisht. Në punë është momenti të shprehni mendimin tuaj. Në dashuri një bisedë mund të sjellë ndryshim të rëndësishëm.
AKREPI
Të dashur Akrepë, dita është intensive, por e kontrolluar. Nuk ju shpëton asgjë, por zgjidhni çfarë të tregoni dhe çfarë të mbani për vete. Në punë keni avantazh, sidomos në situata të vështira. Në dashuri ka thellësi, por edhe nevojë për besim: të hapesh nuk është dobësi.
SHIGJETARI
Të dashur Shigjetarë, ndjeni nevojën për ndryshim, qoftë edhe në mendim. Nuk i duroni situatat statike dhe sot diçka ju shtyn të shihni gjërat ndryshe. Në punë një ide mund të lindë nga një moment i papritur. Në dashuri ka më shumë lehtësi, por edhe nevojë për sinqeritet.
BRICJAPI
Të dashur Bricjapë, dita është praktike, por edhe reflektuese. Po bëni analiza dhe po vlerësoni çfarë funksionon dhe çfarë duhet ndryshuar. Në punë jeni të besueshëm si gjithmonë, por sot edhe më të vetëdijshëm. Në dashuri kërkohet më shumë përfshirje emocionale.
UJORI
Të dashur Ujorë, mendja juaj funksionon në mënyrë më intuitive se zakonisht. Jo gjithçka është logjike, por pikërisht kjo ju ndihmon të gjeni zgjidhje të zgjuara. Në punë është momenti të provoni diçka ndryshe. Në dashuri nevojiten veprime konkrete, jo vetëm fjalë.
PESHQIT
Të dashur Peshq, kjo është një ditë delikate, por me potencial. Po hyni në një fazë më të ndërgjegjshme emocionalisht. Kuptoni më mirë çfarë ju bën mirë dhe çfarë jo. Në punë një intuitë mund të jetë shumë e vlefshme. Në dashuri ka një ndjeshmëri më të pjekur dhe më reale.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd