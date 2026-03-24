Konfliktet në Lindjen e Mesme mund të devijojnë turistët drejt Shqipërisë

Përshkallëzimi i konfliktit në Lindja e Mesme mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Irani po reflektohet drejtpërdrejt në lëvizjet turistike, duke orientuar një pjesë të udhëtarëve drejt destinacioneve alternative si Shqipëria.
Raste konkrete të turistëve europianë tregojnë këtë prirje të re. Një nënë dhe vajza e saj nga Danimarka zgjodhën të kalojnë pushimet në Durrësi, pasi anuluan udhëtimin e planifikuar drejt Jordania për shkak të situatës së tensionuar. Ato kanë organizuar ture në moment të fundit dhe do të qëndrojnë për rreth 12 ditë në vend.
Një tjetër rast është ai i një çifti nga Polonia, i cili kishte planifikuar të udhëtonte drejt Iranit. Përshkallëzimi i konfliktit i detyroi të ndryshojnë destinacion një ditë para nisjes, duke zgjedhur Shqipërinë për shkak të kostove më të ulëta dhe aksesit të lehtë. Gjatë qëndrimit, ata po vizitojnë edhe vende të tjera të rajonit si Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut.
Ndërkohë, një turiste nga Mbretëria e Bashkuar anuloi udhëtimin drejt Dubai për shkak të ndërprerjes së fluturimeve dhe zgjodhi Shqipërinë si alternativë. Sipas saj, çmimet e ulëta dhe mikpritja e kanë bërë përvojën më të mirë nga sa priste, ndërsa kompensimi nga siguracioni i udhëtimit ka mbuluar shpenzimet.
Ky riorientim i turistëve vjen në një moment kur sezoni turistik në Shqipëri kishte nisur me ritme më të dobëta. Në janar 2026, vendi regjistroi 552 mijë hyrje të shtetasve të huaj, një rënie prej 1.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë—ulja e parë për këtë muaj që nga periudha e pandemisë.
Megjithatë, operatorët turistikë mbeten optimistë për vijimësinë e vitit. Pritshmëritë për 2026 parashikojnë një rritje prej 5–10% të numrit të vizitorëve, e mbështetur nga kontratat e turizmit të organizuar dhe rritja e interesit për destinacione të sigurta në Evropë.
Në nivel global, kriza në Lindja e Mesme po sjell anulime masive dhe ndryshime të itinerareve. Linjat ajrore kanë reduktuar ose devijuar fluturimet për të shmangur zonat e rrezikuara, duke rritur kostot dhe kohëzgjatjen e udhëtimeve. Si pasojë, turistët po shmangin destinacionet pranë konfliktit dhe po orientohen drejt vendeve më të qëndrueshme, ku Shqipëria po përfiton si një alternativë konkurruese në rajon.
