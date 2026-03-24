Këmbimi valutor sot në Shqipëri: Luhatje të moderuara për monedhat kryesore

Në tregun vendas të këmbimit valutor për ditën e sotme, monedhat kryesore të huaja paraqiten me luhatje të lehta, duke reflektuar dinamikat aktuale të tregut financiar.
Sipas kursit të ditës, Dollari amerikan blihet me 82.6 lekë dhe shitet me 83.6 lekë.
Ndërkohë, Euro blihet me 95.6 lekë dhe shitet me 96.2 lekë, duke mbetur një nga monedhat më të qëndrueshme në tregun vendas.
Franga zvicerane blihet me 104.5 lekë dhe shitet me 105.5 lekë, ndërsa Paundi britanik blihet me 109.9 lekë dhe shitet me 110.9 lekë.
Këto nivele tregojnë për një ecuri relativisht të qëndrueshme të valutave kryesore, me luhatje të moderuara që lidhen me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe kërkesë-ofertën në tregun e brendshëm.
