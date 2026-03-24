Teknologjia ul punësimin në zyra; INSTAT: rritje në turizëm dhe ndërtim

Statistikat afatshkurtra për tremujorin e fundit të vitit 2025 tregojnë një rënie të ndjeshme të punësimit në administrimin e zyrave dhe në sektorin industrial, ndërkohë që turizmi dhe ndërtimi kanë shënuar rritje të qëndrueshme.
Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, aktivitetet mbështetëse të biznesit, konkretisht “administrimi i zyrave dhe mbështetja administrative”, kanë pësuar tkurrjen më të fortë, me një rënie vjetore të indeksit të punësimit prej 7.3% gjatë tremujorit të tretë të vitit 2025.
Ky sektor konsiderohet një tregues i rëndësishëm i shëndetit të përgjithshëm të ekonomisë, pasi reflekton kërkesën e ndërmarrjeve për shërbime mbështetëse. Rënia sugjeron një dobësim të kësaj kërkese, por edhe ndikimin në rritje të automatizimit dhe inteligjencës artificiale, të cilat po zëvendësojnë detyra të përsëritshme si faturimi, arkivimi dhe menaxhimi i të dhënave.
Tendenca rënëse është shtrirë edhe në sektorë të tjerë. Transporti dhe magazinimi shënuan një tkurrje prej 3.3% në tremujorin e fundit të vitit, ndërsa industritë nxjerrëse dhe përpunuese regjistruan një rënie mesatare prej 2%. Industria përpunuese vijon të përballet me një cikël të zgjatur vështirësish, të lidhura me uljen e porosive nga jashtë, rritjen e kostove të brendshme dhe efektet negative nga kursi i këmbimit.
Edhe aktivitetet ligjore shfaqën një performancë të dobët, duke mbyllur vitin me një rënie të lehtë prej 0.7%.
Në kontrast me këto zhvillime, turizmi dhe tregtia janë shndërruar në motorët kryesorë të rritjes së punësimit. Sektori i hotelerisë kryeson me një rritje vjetore prej 10.8% të indeksit të punësimit në tremujorin e fundit të vitit 2025, i ndjekur nga tregtia me shumicë me 10.1%.
Ndërkohë, ndërtimi dhe agjencitë e udhëtimit shënuan zgjerim të qëndrueshëm, me rritje të punësimit prej 6.3% secili në të njëjtën periudhë.
Ky kontrast i theksuar mes tkurrjes në shërbimet administrative dhe rritjes në sektorët e mikpritjes dhe ndërtimit sinjalizon një riorientim të kapitalit njerëzor drejt ekonomisë së shërbimeve dhe turizmit në fund të vitit 2025.
