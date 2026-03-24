Parashikimi i motit për ditën e sotme, 24 mars 2026

Sot, vendi ynë do të përfshihet nga një mot i paqëndrueshëm, me temperatura mesatare që gjatë ditës pritet të jetë në intervalin e 10°C deri në 17°C.
Vlerat më të ulëta priten në zonat malore si Korçë dhe Kukës, ndërsa ato me vlera më të larta do të regjistrohen në zonat bregdetare.
Kushtet dominuese në shumicën e qyteteve do të karakterizohen nga periudha të gjata me mot të vranët dhe reshje shiu, veçanërisht në pjesën perëndimore dhe jugore të vendit.
Ndryshimet mes rajoneve do të jenë të qarta, me zonat bregdetare që përjetojnë temperatura më të larta dhe reshje më të dendura krahasuar me zonat malore që do të kenë temperatura më të ulëta dhe kushte më të qeta meteorologjike.
