FOTOLAJM – Protesta për rritjen e çmimit të naftës dështon, as 10 vetë nuk dolën në bulevard

Tiranë – Një protestë e thirrur përmes rrjeteve sociale kundër rritjes së çmimit të karburanteve nuk arriti të mobilizojë qytetarët këtë të hënë. Pavarësisht reagimeve dhe angazhimit online, në bulevard u panë vetëm pak persona, duke krijuar një kontrast të dukshëm mes diskutimeve në rrjet dhe realitetit në terren.
Protesta ishte paralajmëruar të zhvillohej në orën 17:00 para godinës së Kryeministrisë, pas rritjes së çmimit të naftës deri në 217 lekë për litër. Thirrja ishte bërë nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kërkonin reagim qytetar dhe ndërhyrje nga institucionet për të frenuar rritjen e çmimeve.
Në vendngjarje ndodheshin edhe disa aktivistë të Lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, të cilët prej më shumë se 105 ditësh protestojnë përballë Kryeministrisë. Megjithatë, pjesëmarrja e përgjithshme mbeti minimale.
Aktivistja Edona Haklaj u shpreh se protesta kishte si qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve për rritjen e çmimit të karburanteve dhe ndikimin e tyre në koston e jetesës. Ajo theksoi se, ndonëse pjesëmarrja ishte e ulët, iniciativa mbetet e rëndësishme për të kërkuar përgjegjësi nga qeveria dhe për të ndjekur shembullin e vendeve të rajonit që kanë ndërhyrë në çmimet e karburanteve.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë një prani të kufizuar qytetarësh, duke e bërë këtë protestë një tjetër shembull të diferencës mes mobilizimit në rrjetet sociale dhe pjesëmarrjes reale në terren.
