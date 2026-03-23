Ervin Salianji sfidon Berishën, njofton kandidaturën për kryetar të PD

Ish-deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Ervin Salianji, deklaroi në emisionin “Opinion” se më 23 maj do të marrë pjesë në zgjedhjet për kryetar të partisë, duke sfiduar Sali Berisha.
Salianji theksoi se synimi i tij nuk është personal, por i fokusuar te rikthimi i PD-së në një pozitë fituese përballë Partia Socialiste e Shqipërisë.
“Patjetër që do të kandidoj, do të jem në garë më 23 maj. Kam bërë një tur takimesh dhe kam shprehur shqetësimet që demokratët kanë, duke bërë një ndarje mendimesh. Nuk jam marrë me Berishën apo me askënd tjetër, por me shqetësimet e demokratëve për të bërë PD-në fituese. PD, kështu siç është, nuk fiton dot. Nuk kam pasur asnjë konflikt me Berishën,” tha Salianji.
Deklarata e tij vjen në një moment kur brenda PD-së po përgatiten për procesin zgjedhor për kryetarin e partisë, dhe sfida pritet të jetë e ndjekur nga strukturat dhe mbështetësit e dy kandidatëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd