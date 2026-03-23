Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Të shtëna me armë në Prishtinë, plagoset hetuesi i Inspektoratit Policor
Transmetuar më 23-03-2026, 22:51

Një incident me armë zjarri u regjistrua mbrëmjen e kësaj të hëne në Prishtinë, ku u plagos një hetues i Inspektorati Policor i Kosovës (IPK).

Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00 në rrugën “B” të kryeqytetit. Sipas zëdhënëses së Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, i plagosuri nuk dyshohet të ketë qenë objektiv për shkak të detyrës së tij zyrtare.

Hetuesi u dërgua menjëherë për ndihmë mjekësore dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur një hetim për zbardhjen e plotë të rastit dhe aktualisht është në kërkim të autorit të dyshuar, i cili është identifikuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...