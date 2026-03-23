Të shtëna me armë në Prishtinë, plagoset hetuesi i Inspektoratit Policor

Një incident me armë zjarri u regjistrua mbrëmjen e kësaj të hëne në Prishtinë, ku u plagos një hetues i Inspektorati Policor i Kosovës (IPK).
Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00 në rrugën “B” të kryeqytetit. Sipas zëdhënëses së Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, i plagosuri nuk dyshohet të ketë qenë objektiv për shkak të detyrës së tij zyrtare.
Hetuesi u dërgua menjëherë për ndihmë mjekësore dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur një hetim për zbardhjen e plotë të rastit dhe aktualisht është në kërkim të autorit të dyshuar, i cili është identifikuar.
