‘Nuk është Binaj’! Curri zbulon kandidatin e PD-së për Tiranën?

Analisti Arjan Curri ka deklaruar se Partia Demokratike do të zgjedhë Ilir Alimehmeti si kandidat për zgjedhjet lokale në Tiranë vitin e ardhshëm.
I ftuar në emisionin “Top Story”, Curri theksoi se kandidatura nuk do t’i jepet Florian Binajt, duke shtuar se vendimi i partisë ka qenë i orientuar drejt Alimehmetit.
“A do kenë Florian Binajn kandidat apo do ia japin Alimehmetit. Unë di një tjetër thashethem, që i është premtuar Alimehmetit kandidimi për Bashkinë e Tiranës,” deklaroi Curri.
Ky paralajmërim i analistit vjen në një moment kur debatet brenda strukturave të PD-së për kandidatët e mundshëm në kryeqytet janë duke vazhduar.
