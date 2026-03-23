Digjen katër autoambulanca të komunitetit hebre në Londër. Starmer dënon sulmin antisemit

Katër autoambulanca të komunitetit hebree u dogjën qëllimisht në veri të Londrës të hënën, në atë që kryeministri britanik Keir Starmer e quajti “një sulm tronditës antisemit me zjarrvënie”.
Brigada e Zjarrfikësve të Londrës raportoi se disa cilindra shpërthyen në automjete, duke thyer dritaret përreth, por nuk pati të lënduar dhe ende nuk ka arrestime. Sipas faqes së inteligjencës SITE Intelligence Group, një grup militant shumëkombësh i lidhur me Iran ka marrë përgjegjësinë për sulmin pranë një sinagoge në Golders Green, duke qenë i implikuar më parë në ngjarje të ngjashme në Liège, Rotterdam dhe Amsterdam.
Ligjvënësit britanikë dhe MI5 kanë paralajmëruar për kërcënimet që vijnë nga Irani, përfshirë mbikëqyrjen ose shënjestrimin e objekteve hebreje, por Teherani i ka mohuar këto akuza.
Ambasada e Izraelit në Londër reagoi duke theksuar se sulmet pasojnë vite marshimesh “të mbushura me urrejtje” në mbështetje të palestinezëve dhe kanë për qëllim frikësimin e komunitetit hebre. Ambasada bëri thirrje për veprim të menjëhershëm për të parandaluar përshkallëzime të mëtejshme.
Pamjet e sigurisë treguan tre burra me xhaketa me kapuç që iu afruan ambulancave para se ato të përfshiheshin nga flakët. Policia britanike po e trajton ngjarjen si krim urrejtjeje antisemit dhe hetimi drejtohet nga oficerë kundër terrorizmit, megjithëse nuk ka konfirmuar ende vërtetësinë e pretendimeve online nga grupi i lidhur me Iranin.
Prokurorët holandezë po shqyrtojnë pretendimet e këtij grupi në lidhje me sulmet ndaj një shkolle hebreje në Amsterdam dhe një sinagoge në Rotterdam, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd