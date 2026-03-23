Blendi Klosi për ndryshimet e drejtuesve politikë dhe shmangien e Spiropalit: Nuk merremi me emra!

Pas Asamblesë Kombëtare të Partia Socialiste e Shqipërisë, kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama ka bërë ndryshime në drejtimin politik të qarqeve, me qëllim konsolidimin e strukturave dhe përmirësimin e rezultateve elektorale.
Gjatë mbledhjes u evidentuan arritjet dhe sfidat e partisë, ndërsa u morën vendime për lëvizje në disa qarqe: në gjashtë prej tyre u emëruan drejtues të rinj, ndërsa në gjashtë të tjera u ruajtën drejtuesit ekzistues. Ndër ndryshimet më të shënuara mediatike ishte emërimi i Enea Karakaci në Shkodër dhe i Taulant Balla në Tiranë, ndërkohë që Elisa Spiropali u caktua në Njësinë nr.13 të kryeqytetit.
Lidhur me këto ndryshime ka folur sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi, i cili hodhi poshtë spekulimet për shfuqizimin e Spiropalit dhe theksoi se fokus i partisë mbeten rezultatet dhe kontributi i secilit socialist, jo emrat individualë.
“Kudo PS është aktivizuar. Analiza e Asamblesë evidentoi arritjet dhe zonat ku duhet të përmirësohemi. Shkodra ka treguar rritje dhe rezultate pozitive, ndërsa Puka ka pasur humbje. Për këtë arsye kemi vendosur përqendrimin në Shkodër. Nuk ka lajm në lëvizjet e PS; çdo socialist që kontribuon në strukturat e partisë luan një rol kyç në suksesin tonë”, tha Klosi.
Ai shtoi se ndryshimet nuk janë reflektim i performancës negative të individëve, por përqendrim strategjik për të maksimizuar rezultatet elektorale dhe shërbimin ndaj qytetarëve. “Çdo socialist i thjeshtë është kontributor i madh i fitores, sepse kontribuon për Shqipërinë dhe për partinë”, përfundoi Klosi.
