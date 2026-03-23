Vr’asja në Podujevë/ Hoxhë Hasim Berisha: Ilaz Brahimi erdhi në Kosovë për Bajram, ishte besimtar i devotshëm

Vrasja tragjike e Ilaz Brahimi në Podujevë ka shkaktuar reagime të shumta dhe dhimbje të thellë te familjarët, miqtë dhe komuniteti.
Ndër mesazhet e ngushëllimit, ka reaguar edhe hoxha Hasim Berisha, i cili ka ndarë kujtime nga takimet e fundit me të ndjerin, duke e përshkruar atë si një besimtar të përkushtuar dhe një njeri me vlera të larta.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka bërë të ditur se Brahimi kishte udhëtuar drejt Kosova për të festuar Bajrami pranë familjes, veçanërisht pranë nënës së tij.
“Me pikëllim morëm lajmin për vdekjen e xhematliut, vëllait tonë Ilaz Brahimi. Ai ishte një besimtar i devotshëm dhe një djalë shumë i mirë. Para nisjes më tha se çdo Bajram vinte në Kosovë për hir të nënës”, ka shkruar Berisha.
Ai ka kujtuar gjithashtu se momentet e fundit i kishin kaluar së bashku në adhurim gjatë Nata e Kadrit, pa e ditur se ajo do të ishte hera e fundit që do të takoheshin.
“E kaluam natën në adhurim deri në mëngjes, pastaj u largua për të mos u takuar më në këtë botë. Zoti e mëshiroftë dhe na bashkoftë në xhenetet e Tij”, është shprehur ai.
Ngjarja mbetet ende nën hetim nga autoritetet, ndërsa reagimet për humbjen e jetës së Brahimit vijojnë të shtohen.
