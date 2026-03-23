Si dështuan sistemet më të avancuara në botë të mbrojtjes izraelite në neutralizimin e raketave iraniane

Sistemi izraelit i mbrojtjes ajrore me rreze të mesme, David’s Sling, nuk arriti të neutralizojë dy raketa balistike të lëshuara nga Irani, të cilat goditën qytetet jugore Dimona dhe Arad, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe rreth 200 të plagosur.
Sipas hetimeve paraprake të Forcat Ajrore të Izraelit, dy incidentet nuk kanë qenë të lidhura mes tyre dhe kanë ndodhur brenda një intervali prej rreth dy orësh në të njëjtën zonë.
Raketat e përdorura dyshohet se i përkasin familjes Ghadr, të pajisura me koka konvencionale me peshë të madhe shpërthyese. Megjithëse sistemi “David’s Sling” u aktivizua për interceptimin e tyre, ai nuk arriti t’i ndalojë.
Autoritetet ushtarake bëjnë të ditur se në sulme të mëparshme në të njëjtën zonë, i njëjti sistem kishte arritur të neutralizonte me sukses raketat hyrëse.
Që nga fillimi i konfliktit, mbi 400 raketa balistike janë lëshuar nga Irani drejt Izraeli, me një normë interceptimi prej rreth 92% për objektivat që synonin zona të banuara dhe infrastrukturë kritike.
Megjithëse fillimisht nuk ishte projektuar për t’u përballur me raketa balistike me rreze të gjatë, sistemi “David’s Sling” është përdorur që nga viti 2025 edhe kundër këtyre kërcënimeve, duke arritur të shkatërrojë disa objektiva të lëshuara nga distanca deri në 1,500 kilometra.
Izraeli operon një sistem të integruar të mbrojtjes ajrore me disa shtresa, ku Arrow 3 përfaqëson nivelin më të avancuar për interceptimin e raketave balistike në hapësirë.
Përdorimi i “David’s Sling” në këto raste lidhet edhe me faktorë ekonomikë, pasi një interceptor i këtij sistemi kushton rreth 1 milion dollarë, ndërsa një ndërhyrje me sistemin “Arrow 3” mund të kalojë koston prej 2.5 milionë dollarësh.
