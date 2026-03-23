Ditë vendimtare! Kushtetuesja në Kosovë drejt përfundimit të shqyrtimit për shpërndarjen e Kuvendit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës vijon shqyrtimin e çështjes që lidhet me dekretin e Presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e legjislaturës së dhjetë të Kuvendi i Kosovës, ndërsa afati i masës së përkohshme po i afrohet përfundimit.
Me vetëm pak ditë të mbetura deri në skadimin e kësaj mase, institucioni ka bërë të ditur se vendimi përfundimtar do të merret pasi të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të paraqitura nga pala kërkuese, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin përkatës.
Sipas juristit Anton Nrecaj, bazuar në praktikat e mëparshme, ekzistojnë dy skenarë të mundshëm: ose Gjykata mund të konstatojë se dekreti është në përputhje me Kushtetutën dhe t’i hapë rrugë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ose ta shpallë atë antikushtetues, duke rikthyer afatin 60-ditor për zgjedhjen e presidentit nga Kuvendi.
Nga ana tjetër, analisti Afrim Kasolli thekson se vendimi i Kushtetueses duhet të adresojë qartë përgjegjësitë institucionale në rastet kur nuk përmbushen detyrimet kushtetuese, veçanërisht në procesin e zgjedhjes së kreut të shtetit.
Gjykata kishte vendosur më herët një masë të përkohshme deri më 31 mars, duke pezulluar zbatimin e dekretit për shpërndarjen e Kuvendit, si dhe çdo veprim të mëtejshëm institucional në këtë drejtim.
Dekreti i Presidentes erdhi pasi Kuvendi dështoi të zgjedhë presidentin brenda afatit kushtetues, ndërkohë që mandati aktual i kreut të shtetit përfundon më 4 prill. Vendimi i Gjykatës pritet të jetë përcaktues për rrjedhën e mëtejshme politike dhe institucionale në vend.
