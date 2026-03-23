Mësohet data e parë si afat për përfundimin e konfliktit me Iranin, priten bisedime në Pakistan

Një burim izraelit ka bërë të ditur se administrata e Donald Trump ka propozuar datën 9 prill si afat të mundshëm për përfundimin e konfliktit me Irani, duke lënë në dispozicion një periudhë prej 21 ditësh për zhvillimin e operacioneve dhe negociatave.
Sipas të njëjtit burim, gjatë kësaj jave pritet të zhvillohen bisedime ndërmjet përfaqësuesve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, të cilat mendohet se do të mbahen në Pakistan.
Burimi thekson gjithashtu se autoritetet amerikane nuk e kanë informuar paraprakisht Izraeli lidhur me një takim të mundshëm me Mohammad Bagher Ghalibaf.
Në të njëjtën linjë, pretendohet se përfundimi i konfliktit brenda këtij afati do t’i krijonte mundësi presidentit Trump të vizitojë Izraelin në kuadër të festimeve të Ditës së Pavarësisë, si dhe të marrë një vlerësim të lartë nga autoritetet izraelite.
Deri më tani, nuk ka konfirmim zyrtar nga palët e përfshira, ndërsa zhvillimet mbeten në fazë spekulative dhe të pambështetura nga burime zyrtare.
Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme pakistaneze ka deklaruar se Islamabadi është tashmë gati të presë bisedime që përfshijnë Iranin, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
Kjo deklaratë vjen disa orë pasi Teherani hodhi poshtë pretendimet se SHBA-të dhe Irani hapën një kanal diplomatik fundjavën e kaluar.
“Nëse të dyja palët bien dakord, Pakistani është gjithmonë i gatshëm të presë bisedime”, tha të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Hussain Andrabi.
Zyrtarë të lartë iranianë dhe amerikanë kanë lëshuar deklarata kontradiktore në lidhje me bisedimet midis dy vendeve ditët e fundit, ndërsa sulmi amerikano-izraelit ndaj Iranit hyri në javën e tretë.
Ministria e Jashtme e Iranit tha se nuk kishte zhvilluar asnjë dialog midis Teheranit dhe Uashingtonit, raportuan të hënën mediat e mbështetura nga shteti. Në të kundërt, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se bisedimet midis dy kombeve këtë fundjavë çuan në një marrëveshje prej 15 pikash.
Deri më tani, Teherani dhe Uashingtoni kanë komunikuar kryesisht përmes zyrtarëve nga disa vende të tjera, përfshirë Turqinë dhe Egjiptin, në një përpjekje për të ulur tensionet në rajon, thanë burimet të hënën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd