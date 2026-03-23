‘Ne nuk marrim pushtetin me dhunë’! Berisha: Kryengritja paqësore, rruga drejt fitores

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se opozita mbetet e vendosur për një “kryengritje paqësore”, duke theksuar se kjo është e vetmja rrugë për të ardhur në pushtet në përputhje me parimet demokratike.
Gjatë një deklarate përpara mbështetësve, Berisha u shpreh se opozita nuk synon të marrë pushtetin me dhunë, por përmes vullnetit të qytetarëve. “Ne nuk marrim pushtet me dhunë. Besojmë te vlerat demokratike dhe te vota e lirë”, theksoi ai.
Në fjalën e tij, ai solli në vëmendje edhe një episod të fundit politik, duke përmendur ministrin Niko Peleshi, për të cilin tha se kishte planifikuar një vizitë në Gjermania për takime zyrtare, por sipas tij, nuk u shoqërua nga deputetë të opozitës pas qëndrimeve kritike të kësaj të fundit.
Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë për presion ndaj opozitës, duke rikujtuar një ngjarje të vitit 2021, kur – sipas tij – forcat e policisë penguan një aktivitet të tij në Lushnjë. Ai përmendi edhe ish-kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në kontekstin e zhvillimeve të asaj periudhe.
Duke e cilësuar situatën politike si “udhëkryq të rrezikshëm”, Berisha theksoi se opozita do të vijojë protestat dhe qëndresën qytetare. Ai shtoi se, sipas tij, një qeveri që buron nga “procese të kontestuara zgjedhore” humbet legjitimitetin.
Megjithatë, ai nënvizoi se rruga e ndjekur nga opozita mbetet paqësore. “Përcaktimi ynë për kryengritje paqësore nuk buron nga mëshira, por nga bindja se kjo është rruga që na çon drejt fitores”, deklaroi Berisha.
Në fund, ai iu referua edhe ngjarjeve të vitit 1998, duke theksuar se marrja e pushtetit me dhunë nuk sjell zgjidhje afatgjata, ndërsa ritheksoi besimin e tij se ndryshimi politik duhet të vijë përmes mjeteve demokratike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd