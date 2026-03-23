Pse ulja me 20% e akcizës nuk reflektohet ndjeshëm në çmimin e naftës?

Propozimi i kryeministrit Edi Rama për të ulur akcizën e naftës me 20% sa herë që çmimi arrin në 220 lekë/litër, në pamje të parë duket si një masë lehtësuese për qytetarët. Por, në praktikë, ndikimi në xhepin e konsumatorëve rezulton minimal.
Pse efekti është i kufizuar?
1. Akciza është vetëm një pjesë e çmimitÇmimi final i naftës nuk përbëhet vetëm nga akciza. Ai përfshin:
çmimin në tregjet ndërkombëtare kostot e transportit dhe shpërndarjes marzhet e fitimit TVSH-në (20%)
Edhe nëse akciza ulet me 20%, pjesa tjetër e çmimit mbetet e pandryshuar, duke bërë që ulja totale të jetë e vogël.
2. TVSH-ja zbeh efektin e uljesTVSH-ja llogaritet mbi çmimin përfundimtar. Kjo do të thotë se edhe pas uljes së akcizës, një pjesë e “kursimit” rikthehet si taksë, duke reduktuar efektin real për konsumatorin.
3. Rritja e çmimeve globaleNëse çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare rritet, çdo ulje e taksave në nivel kombëtar neutralizohet pjesërisht ose plotësisht. Aktualisht, trendi global është në rritje, çka e bën të vështirë reflektimin e uljeve fiskale në pompë.
Sa përfitojnë realisht qytetarët?
Sipas përllogaritjeve, kursimi për një konsum mesatar familjar është rreth 600 lekë në muaj – një shumë e konsideruar e papërfillshme në raport me kostot e përgjithshme të jetesës.
Kritikat e ekspertëve
Eksperti i ekonomisë Enriko Ceko argumenton se problemi qëndron te struktura e taksave:
Akciza, sipas tij, ka një ndikim të madh në rritjen e çmimit Heqja e pjesshme nuk sjell efekt real Një ulje drastike ose eliminim i saj do të kishte ndikim më të dukshëm
Ai thekson gjithashtu se të ardhurat nga akciza janë një burim i rëndësishëm për buxhetin e shtetit (rreth 300 milionë euro në vit), çka e bën të vështirë heqjen e plotë të saj pa pasoja fiskale.
Dilema kryesore
Debati mbetet mes dy alternativave:
Mbajtja e taksave për të financuar buxhetin publik Ulja e tyre për të lehtësuar drejtpërdrejt qytetarët
Në kushtet aktuale, duket se ulja me 20% e akcizës është më shumë një masë simbolike sesa një zgjidhje që sjell ndryshim të ndjeshëm në çmimin e naftës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd