Vendet që nuk ‘duan t’ja dinë’ për krizën e naftës: Mbi 1.2 miliardë fuçi në rezerva strategjike

Përballë krizës së shkaktuar nga tensionet dhe bllokimi i Ngushtica e Hormuzit, 32 vendet anëtare të International Energy Agency (IEA) kanë rënë dakord të lirojnë rreth 400 milionë fuçi naftë nga rezervat strategjike. Kjo konsiderohet ndërhyrja më e madhe e koordinuar në histori për stabilizimin e tregjeve globale të energjisë.
Rezervat strategjike janë depo emergjente të mbajtura nga qeveritë për t’u përdorur në raste krizash, si konflikte apo ndërprerje të furnizimit. Sipas IEA-së, vendet anëtare disponojnë mbi 1.2 miliardë fuçi naftë në rezerva publike, si dhe rreth 600 milionë fuçi të tjera të menaxhuara nga industria private, që mund të aktivizohen në situata emergjente.
Vendet me rezervat më të mëdha
KinaKonsiderohet si vendi me rezervat më të mëdha strategjike në botë. Edhe pse nuk publikon shifra zyrtare, vlerësohet se rezervat e saj tejkalojnë 1.1 miliardë fuçi. Depot janë të përqendruara kryesisht në zonat bregdetare lindore dhe jugore, si Shandong, Zhejiang dhe Hainan.
Shtetet e Bashkuara të AmerikësZotërojnë rreth 415 milionë fuçi naftë në rezervat strategjike, të menaxhuara nga Departamenti i Energjisë. Këto rezerva mund të mbulojnë afërsisht 200 ditë importe neto. Uashingtoni ka nisur tashmë lirimin e një pjese të tyre.
JaponiaKa rreth 470 milionë fuçi në rezerva emergjente, të mjaftueshme për më shumë se 250 ditë konsum të brendshëm. Edhe Tokio ka filluar të përdorë rezervat për të zbutur mungesat në treg.
Mbretëria e BashkuarDisponon rreth 68 milionë fuçi naftë (përfshirë produkte të rafinuara), që mbulojnë rreth 90 ditë konsum. Është pjesë e planit të përbashkët të IEA-së për lirimin e rezervave.
Rezervat në Bashkimin Evropian
Edhe vendet kryesore të Bashkimi Evropian mbajnë rezerva të konsiderueshme:
Gjermania – rreth 177 milionë fuçi Franca – rreth 120 milionë fuçi Spanja – rreth 150 milionë fuçi Italia – rreth 76 milionë fuçi
Këto rezerva përbëjnë një mekanizëm kyç sigurie për ekonomitë globale, duke ndihmuar në përballimin e krizave të papritura dhe në stabilizimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
