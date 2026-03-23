Referendumi rrëzon propozimin e qeverisë, reagon Meloni: Do respektojmë vendimin e italianëve

ITALI – Rezultatet e para të sondazheve kanë rrëzuar propozimin e qeverisë italiane në referendumin për reformën në drejtësi, duke nxitur reagimin e menjëhershëm të kryeministres Giorgia Meloni.
Në një videomesazh drejtuar qytetarëve, Meloni theksoi se vullneti i popullit është i qartë dhe se ai do të respektohet plotësisht nga qeveria.
“Italianët kanë vendosur dhe ne e respektojmë këtë vendim. Do të ecim përpara, siç kemi bërë gjithmonë, me përgjegjësi, vendosmëri dhe respekt për popullin italian dhe për Italinë,” u shpreh ajo.
Sipas mediave italiane, kryeministrja nënvizoi se, pavarësisht rezultatit, ekzekutivi do të vijojë punën në prioritete të tjera, duke ruajtur angazhimin për stabilitet dhe reforma në vend.
Rezultati i referendumit konsiderohet një moment i rëndësishëm politik, pasi reflekton qëndrimin e qytetarëve ndaj ndryshimeve të propozuara në sistemin e drejtësisë.
