‘Pleshti’ i pandalshëm! Tejkalon Pelenë

Lionel Messi vazhdon të mahnitë botën e futbollit, duke qenë protagonist absolut në fitoren dramatike të Inter Miami ndaj New York City FC në MLS.
Ylli argjentinas realizoi golin e tij të 901-të në karrierë, duke udhëhequr skuadrën drejt një përmbysjeje spektakolare dhe duke konfirmuar edhe një herë statusin e tij si një nga lojtarët më të mëdhenj në histori, duke kaluar legjendën Pelé në një tjetër statistikë të rëndësishme.
Ndeshja nisi vrullshëm për Inter Miami, që kaloi në avantazh shumë herët falë golit të Gonzalo Lujan, i cili shënoi golin e tij të parë në MLS.
Megjithatë, reagimi i NYCFC ishte i menjëhershëm. Nicolas Fernandez Mercau barazoi me një goditje dënimi spektakolare, ndërsa në pjesën e dytë Agustin Ojeda përmbysi rezultatin në 2-1 pas një asistimi të saktë nga Maxi Moralez.
Kur gjithçka dukej në favor të miqve, erdhi momenti i Messit. Vetëm dy minuta pas golit të dytë të NYCFC, argjentinasi realizoi nga goditja e dënimit për 2-2, me topin që devijoi në mur dhe përfundoi në rrjetë.
Messi ishte pranë edhe një goli tjetër, duke goditur shtyllën dhe traversën, ndërsa në fund pati një tjetër mundësi të artë që nuk u konkretizua.
Goli i fitores erdhi sërish nga Gonzalo Lujan, i cili kompletoi përmbysjen dhe i dhuroi tre pikë të çmuara Inter Miami-t.
Kjo humbje shënon disfatën e parë sezonale për New York City FC, duke ndërprerë një seri prej tre fitoresh radhazi.
Fitorja përbën një reagim të rëndësishëm për Inter Miami pas eliminimit nga CONCACAF Champions Cup, duke e mbajtur skuadrën në garë për vendet e para në MLS.
Ndërkohë, Lionel Messi konfirmon edhe një herë rolin e tij si lider absolut dhe faktor vendimtar në sukseset e skuadrës nga Miami.
