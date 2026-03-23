Maroku ndër vendet më të sigurta në botë sipas Indeksit Global të Terrorizmit 2026

Maroku konfirmohet si një nga vendet më të sigurta në botë, sipas raportit të fundit të Indeksit Global të Terrorizmit për vitin 2026, i cili e rendit Mbretërinë ndër shtetet me nivelin më të ulët të kërcënimit terrorist në shkallë globale.
Në një kontekst ndërkombëtar të karakterizuar nga rritja e paqëndrueshmërisë dhe shpërthimeve të dhunës në disa rajone, Maroku veçohet për mungesën e sulmeve terroriste në vitet e fundit, duke konsoliduar profilin e tij si një vend i sigurt dhe stabil.
Sipas raportimit të medias marokene Hespress, ky vlerësim pozitiv është rezultat i një strategjie të qëndrueshme dhe efektive parandaluese. Autoritetet kanë ndërtuar një qasje të integruar që përfshin masa të forta sigurie, bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar dhe politika të fokusuara në parandalimin e radikalizimit.
Ndërkohë që rajone të caktuara, veçanërisht zona e Sahelit, vijojnë të përballen me rritje të aktivitetit terrorist, Maroku paraqitet si një model stabiliteti në rajon. Ky pozicion forcon gjithashtu rolin e tij si një partner i besueshëm në përpjekjet ndërkombëtare kundër terrorizmit.
Raporti nënvizon rëndësinë e vazhdimit të këtyre politikave për të ruajtur nivelin aktual të sigurisë dhe për të përballuar sfidat e reja në një mjedis global gjithnjë e më kompleks.
