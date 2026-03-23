Ndahet nga jeta pronari i ‘OnlyFans’, Leonid Radvinsky

Është ndarë nga jeta në moshën 43-vjeçare miliarderi Leonid Radvinsky, pronari i platformës së njohur OnlyFans.
Lajmi u konfirmua përmes një deklarate zyrtare të kompanisë, ku thuhet se ai ndërroi jetë pas një beteje të gjatë me kancerin. “Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të Leo Radvinsky. Ai u largua në paqe”, thuhet në reagim, ndërsa familja ka kërkuar respektimin e privatësisë në këtë periudhë të vështirë.
Sipas Bloomberg, Radvinsky bleu shumicën e aksioneve të platformës në vitin 2018 dhe luajti një rol kyç në transformimin e saj në një nga modelet më të suksesshme të biznesit digjital në industrinë e përmbajtjes për të rritur. Platforma u mundëson krijuesve të përmbajtjes të tarifojnë drejtpërdrejt përdoruesit për akses në materialet e tyre.
Vdekja e tij ngre pikëpyetje mbi të ardhmen e pronësisë së platformës, e cila mbetet një nga shërbimet më të diskutuara të përmbajtjes së krijuar nga përdoruesit.
OnlyFans u themelua në vitin 2016 nga sipërmarrësi britanik Guy Stokely dhe djali i tij Tim Stokely, duke fituar popullaritet të madh për shkak të përmbajtjes që nuk lejohet në shumë rrjete të tjera sociale.
Platforma njohu rritje të ndjeshme gjatë pandemisë së COVID-19. Së fundmi, Radvinsky ishte në negociata për shitjen e rreth 60% të aksioneve të kompanisë, në një marrëveshje që e vlerësonte atë në rreth 5.5 miliardë dollarë. Negociatat, sipas raportimeve, ishin ende në fazë fillestare.
