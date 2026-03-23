Ndjekje si në film në Belgjikë: Arrestohet i riu shqiptar për trafik droge

Një 26-vjeçar me origjinë nga Shqipëria është arrestuar nga policia në Belgjikë, pas një ndjekjeje të gjatë që përfshiu edhe ndërhyrjen e një helikopteri.
Sipas mediave të huaja, ngjarja ka ndodhur më 21 mars, kur policia lokale në zonën e Bilzen konstatoi një automjet të dyshimtë dhe nisi ndjekjen. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e policisë federale, ndërsa automjeti u ndal përfundimisht në Riemst.
Gjatë ndjekjes, i riu dyshohet se hodhi nga dritarja e automjetit disa doza të vogla kokaine, në përpjekje për të zhdukur provat para kontrollit policor.
Pas ndalimit, ai u arrestua dhe u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme hetimore. Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan sasi lënde narkotike, një shumë parash, automjetin dhe telefonin celular të tij.
Sipas raportimeve, ndaj tij janë ngritur akuza për trafik droge dhe pastrim parash. I dyshuari është paraqitur para gjyqtarit hetues, i cili ka vendosur masën e ndalimit, ndërsa ai është transferuar në paraburgim.
Autoritetet belge vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht aktivitetin e tij dhe lidhjet e mundshme me rrjete të tjera kriminale.
Artikulli i plotë:
"Gjatë një operacioni provincial të ANPR-së, policia arriti të kapte një shofer të dyshimtë në Riemst. Burri u përpoq të asgjësonte drogën, por përfundimisht u arrestua. Ngjarjet ndodhën më 21 mars. Policia lokale e Bilzen-Hoeselt-Riemst vuri re një automjet të dyshimtë, pas së cilës nisi një ndjekje. Me mbështetjen e një helikopteri të policisë federale, makina u ndal përfundimisht në Dorpsstraat në Riemst.
Droga u hodh nga dritarja. Shoferi, një burrë 26-vjeçar me kombësi shqiptare, hodhi toptha të vegjël kokaine nga automjeti pak para kontrollit. Policia gjeti gjithashtu një shumë parash në makinë. Burri u arrestua dhe u dërgua në stacionin e policisë për hetime të mëtejshme. Droga, paratë, makina dhe telefoni i tij celular u sekuestruan.
I ndaluar nga gjyqtari hetues. Policia hartoi raporte zyrtare për trafik droge dhe pastrim parash. Sot, i dyshuari u soll para gjyqtarit hetues, i cili vendosi ta ndalojë. Që atëherë ai është transferuar në burg.", shkruhet në artikull
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd