Trump shpall armëpushim 5 ditor: SHBA dhe Irani, bisedime shumë të mira dhe produktive për zgjidhje të plotë dhe totale

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka zgjatur afatin e tij për Iranin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se SHBA-të do të pezullojnë sulmet ndaj termocentraleve për pesë ditë.
Shpalljen e armëpushimit pesë ditor, Trump e bëri në faqen e tij Truth Social disa orë para afatit.
Duke shkruar me shkronja të mëdha, ai tha se SHBA-të dhe Irani kanë pasur “biseda shumë të mira dhe produktive” që mund të sjellin “një zgjidhje të plotë dhe totale” në luftë. Bisedimet do të vazhdojnë “gjatë gjithë javës”, tha ai.
Trump shtoi se pezullimi i kërcënimit të tij për të sulmuar termocentralet ishte "i varur nga suksesi i takimeve dhe diskutimeve në vazhdim".
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se foli në telefon me homologun e tij turk, Hakan Fidan. Turqia ka qenë ndërmjetëse më parë në negociatat midis Teheranit dhe Uashingtonit.
Ultimatumi i Trump dhe premtimi i Iranit për hakmarrje kërcënuan të rrisnin përsëri situatën, me pasoja potencialisht katastrofike për civilët në të gjithë rajonin.
Nëse kryhen, sulmet mund të ndërpresin energjinë elektrike për shtresa të gjera njerëzish në Iran dhe përreth Gjirit dhe të shkatërrojnë impiantet e shkripëzimit që u sigurojnë ujë të pijshëm shumë vendeve të shkreta. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime në rritje për pasojat e çdo sulmi ndaj impiantit bërthamor.
Ethet e retorikës tregojnë se si lufta është përshkallëzuar në një pikë të paimagjinueshme në fillim të konfliktit më 28 shkurt, kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan bombardimin e Iranit.
