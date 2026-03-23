Flamujt gjermanë në protestën e opozitës, reagon ambasada gjermane: Dhuna është e papranueshme

Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri reagoi lidhur me protestën e opozitës që u zhvillua një ditë më parë, duke dënuar ashpër çdo akt dhune.
Në një postim në rrjetet sociale, ambasada thekson se protestat janë një e drejtë themelore në çdo shoqëri demokratike, por dhuna ndaj personave ose objekteve është e papranueshme.
Ambasada thekson gjithashtu se pret që partitë politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të paekuivokë nga dhuna, duke ruajtur respektin për rregullat demokratike dhe sigurinë publike.
Reagimi i plotë i ambasadës:
Ambasada dënon dhunën e papranueshme gjatë demonstratave.
Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore.
Dhuna nuk mund të justifikohet asnjëherë.
Partitë politike duhet të distancohen qartësisht nga çdo akt dhune.
